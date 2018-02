Viktor Orban: Am trimis botnita inapoi la Bruxelles si lesa inapoi la FMI / Suntem ultimul bastion impotriva islamizarii Europei

In anualul sau discurs privind starea natiunii, Orban, care deja pare ca va castiga un al treilea mandat de patru ani, s-a laudat din nou cu succesele contra amenintarilor la modul de viata ungar ale “politicienilor din Bruxelles, Berlin si Paris”.“Am trimis botnita inapoi la Bruxelles si lesa inapoi la FMI”, a spus el in declaratia de duminica, in care a laudat si puterea economiei tarii.Inevitabil, discursul a ajuns si la problema imigrantilor. El a sustinut ca Occidentul a “deschis calea catre declinul culturii crestine … si catre expansiunea Islamului”, in timp ce guvernul sau a “prevenit revarsarea dinspre sud a lumii islamice”.“Suntem printre cei ce cred ca ultima sansa a Europei este Crestinatatea … Daca sute de milioane de oameni vor fi lasati sa se mute spre nord, va fi o presiune enorma pe Europa. Daca toate acestea vor continua, in marile orase ale Europe va fi o majoritate musulmana”, a declarat premierul ungar.