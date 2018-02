Mii de sustinatori ai lui Saakasvili au manifestat la Kiev, cerand revenirea acestuia in Ucraina si demisia lui Porosenko

Mii de sustinatori ai lui Mihail Saakasvili, expulzat din Ucraina, au manifestat, duminica, la Kiev, ei cerand revenirea fostului presedinte georgian si demisia presedintelui ucrainean Petro Porosenko, relateaza News.ro, citand AFP.

Manifestantii au purtat bannere cu chipul lui Porosenko, cu o linie rosie deasupra, si au scandat: "Porosenko este un hot" si "Demisia".

Potrivit unui jurnalist AFP, au protestat aproape 10.000 de persoane. Ministerul ucrainean de Interne a anuntat insa ca au fost 3.000 de manifestanti.





"Oamenii nu mai pot. Nu se schimba nimic si totul merge din ce in ce mai rau", a declarat o femeie participanta la protest.

Miercuri, fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, expulzat din Ucraina si trimis in Polonia la 12 februarie, a sosit in Olanda, tara de origine a sotiei sale, unde s-a declarat hotarat sa-si "continue lupta".

Saakasvili a fost arestat luni intr-un restaurant din centrul Kievului si trimis imediat in Polonia, la bordul unui avion, lucru care a pus capat lunilor de "foileton" politico-judiciar foarte mediatizat.

Un fost aliat al presedintelui Ucrainei, Porosenko, Saakasvili, in varsta de 50 de ani, a devenit unul dintre cei mai aprigi opozanti ai acestuia si nu a incetat sa sfideze puterea ucraineana, pe care o acuza de coruptie.

In decembrie, Ministerul olandez de Externe a declarat ca legea olandeza il autorizeaza pe fostul presedinte georgian sa ceara un permis de resedinta provizorie, avand in vedere ca sotia sa este olandeza. Mihail Saakasvili este casatorit cu Sandra Roelofs, in varsta de 48 de ani, originara din orasul Terneuzen, in sud-vestul Olandei. Cuplul are doi fii, potrivit televiziunii publice.