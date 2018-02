Rusia: Cinci persoane au murit dupa ce un tanar a inceput sa impuste oamenii care plecau de la o biserica din republica Daghestan

Cinci persoane au murit, iar cel putin alte cinci au fost ranite dupa ce un barbat a inceput sa traga asupra unor oameni care plecau de la biserica, duminica, in orasul rusesc Kizlyar, din republica Daghestan, republica majoritar musulmana, relateaza Reuters.

Mica republica din muntii Caucazului se invecineaza cu Cecenia, unde Moscova a condus doua razboaie impotriva separatistilor si a grupurilor religioase radicale dupa colapsul sovietic din 1991.

Agentiile rusesti de stiri au declarat ca atacul a avut loc in timp ce enoriasii au sarbatorit Maslenitsa, o sarbatoare crestina care marcheaza ultima zi inainte de Postul Mare.

Atacantul a fost identificat, este vorba de un tanar de 22 de ani, din regiune, potrivit agentiei de stiri TASS, citand comisia de ancheta.

El a fost impuscat si ucis de serviciile de securitate care se aflau la datorie in apropiere, a spus TASS, adaugand ca o acesta avea asupra lui o pusca de vanatoare, gloante si un cutit.

Rapoartele initiale sugereaza ca toate cele cinci victime au fost femei, iar printre raniti se afla si doi membri ai serviciilor de securitate si doi civili, de asemenea femei.

