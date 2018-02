Austriecii au strans peste 100.000 de semnaturi in 72 de ore pentru interzicerea fumatului in restaurante si baruri

O petitie oficiala care solicita interzicerea fumatului in restaurantele si barurile din Austria a strans 100.000 de semnaturi in 72 de ore, pragul care permite acum depunerea unei propuneri de initiativa populara in parlament, relateaza AFP.

Petitia a fost lansata de catre Asociatia Medicala a Austriei (OAeK), ordinul medicilor austrieci, dupa ce guvernul a renuntat, sub presiunea partidului de extrema dreapta FPO, partenerul de coalitie al conservatorilor dupa alegerile din decembrie 2017, la un proiect de interzicere totala a fumatului in baruri si restaurante, care ar fi urmat sa intre in vigoare in luna mai.

Presedintele Asociatiei Medicale, Thomas Szekeres, a spus ca aceasta petitie de initiativa populara, in conformitate cu legislatia austriaca, a avut un "inceput senzational".

Numarul celor care au semnat petitia a fost atat de mare intr-un timp scurt incat inregistrarea semnaturilor pe site-ul web al Ministerului de Interne a trebuit sa fie suspendata pentru doua ore vineri din cauza supraincarcarii serverelor ministerului.

La treisprezece ani de la primele incercari de interzicere a fumatului in restaurante si baruri, Austria ramane una dintre ultimele tari din Europa unde fumatul este inca posibil in aceste unitati.

In prezent, fumatul este permis in unitatile cu zone separate pentru fumat, desi aceasta separare nu este intotdeauna strict aplicata.