Serghei Lavrov: Acuzatiile la adresa Moscovei de ingerinta in alegerile din Statele Unite sunt gogosi

"Atat timp cat nu avem fapte, toate acestea sunt gogosi", a afirmat Serghei Lavrov, intrebat in marja Conferintei de securitate de la Munchen cu privire la inculparile anuntate de SUA impotriva rezidentilor rusi, acuzati de complot pentru favorizarea campaniei lui Donald Trump.In ceea ce priveste acuzatiile in sine, Lavrov a refuzat sa comenteze, apreciind ca declaratiile autoritatilor americane sunt contradictorii: "Nu am o reactie pentru ca totul si orice este publicat, vedem o multiplicare de acuzatii, de afirmatii si de declaratii."El a adaugat ca vicepresedintele american Mike Pence si o responsabila a Departamentului american de securitate interna au asigurat ca "nicio tara nu a influentat rezultatul alegerilor americane".13 cetateni rusi si 3 entitati rusesti au fost inculpate vineri de justitia americana pentru presupusa interferenta in alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, a anuntat vineri procurorul special care ancheteaza acest caz, Robert Mueller, el afirmand ca cei acuzati ar fi dus "un razboi informational impotriva Statelor Unite in timpul alegerilor, cu scopul de a-l ajuta pe Donald Trump sa castige", potrivit CNBC.Justitia americana considera ca suspectii s-au folosit de personaje fictive americane, platforme social media si de alte mijloace de informare online.Cei 13 cetateni rusi ar fi conspirat inca din 2014 cu scopul de a incalca legile care le interzic cetatenilor straini sa influenteze alegerile americane si sa plateasca bani in acest sens.Potrivit procurorilor americani, o organizatie rusa numita Agentia de Cercetare pentru Internet a cautat sa lanseze un "razboi informational" impotriva Statelor Unite prin folosirea unor personaje fictive americane si a unor platforme sociale si a altor mass-media bazate pe Internet.De asemenea, si dupa alegerea lui Donald Trump, inculpatii ar fi organizati mitinguri in sprijinul liderului de la Casa Alba.