13 morti dupa ce un elicopter care transporta oficiali mexicani in zona cutremurului puternic de vineri s-a prabusit

"Am recuperat trupurile neisufletite a 12 persoane: 5 femei, 4 barbati, doua fetite si un baiat. O alta persoana a murit la spitalul din Jamiltepec", iar alte 15 au fost ranite, au anuntat autoritatile judiciare din statul Oaxaca.In elicopter se aflau si ministrul de interne Alfonso Navarrete, guvernatorul statului Oaxaca, Alejandro Murat, si mai multi functionari din Pinotepa de San Luis.Ministrul si guvernatorul, precum si ceilalti membri ai echipajului au scapat cu viata in urma acestui incident.Aproximativ 1 milion de case au ramas fara curent electric in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,2 pe Richter, care a avut loc vineri seara in sud-vestul Mexicului.Cel putin 50 de imobile au suferit stricaciuni in statul Oaxaca, inca afectat, impreuna cu Ciudad de Mexico, de cutremurele care au avut loc in luna septembrie a anului trecut.Potrivit ultimelor date, cutremurul a fost urmat de 225 de replici, cauzand panica in randul locuitorilor Mexicului.In Ciudad de Mexico, alarma de seism a sunat cu 72 de secunde inainte de producerea cutremurului, a anuntat primarul Miguel Angel Mancera.