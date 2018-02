3 jurnalisti turci, directorul de marketing si art directorul unui ziar, condamnati la inchisoare pe viata, la capatul unui proces criticat dur de aparatorii libertatii presei

Jurnalistii Ahmet Altan si Mehmet Altan, care sunt frati, si Nazli Ilicak, precum si Yakup Simsek, directorul de marketing al cotidianului Zaman, Fevzi Yazici, art directorul aceluiasi ziar si Sukru Tugrul Ozsengul, instructor de la Academia de politie, sunt cei sase condamnati la inchisoare pe viata pentru "tentativa de rasturnare a ordinii constitutionale", a relatat agentia turca Anadolu.Jurnalistii turci condamnati au respins acuzatiile care li se aduc, calificandu-le drept "absurde".Fratii Ahmet si Mehmet Altan au 67, respectiv 65 de ani si scriau la ziarul de opozitie Taraf. Nazli Ilicak este jurnalist si scriitor si a lucrat, pana in 2013, la cotidianul pro-guvernamental Sabah.Justitia turca a decis, in aceeasi zi, eliberarea jurnalistului germano-turc Deniz Yucel, retinut pentru "terorism" de peste un an, a carui eliberare a fost ceruta de Germania.Organizatia Reporteri fara frontiere, ONG care apara libertatea presei, a denuntat "o zi neagra" pentru libertatea presei, dupa sentinta data de justitia turca.Procesul a ridicat de asemenea intrebari in legatura cu independenta justitiei din Turcia."Justitia turca si putera care o controleaza devin ridicole in fata lumii, dupa aceasta sentinta", a scris pe Twitter Christophe Deloire, secretarul general al organizatiei Reporteri fara frontiere.Autoritatile turce i-au considerat pe cei condamnati partizani ai predicatorului turc Fethullah Gulen, adversarul numarul unu al presedintelui Erdogan, care traieste in exil in Statele Unite, si i-au acuzat pe cei trei jurnalisti ca ar fi transmis "mesaje subliminale" in timpul unei emisiuni in direct la televiziune."Aceste pedepse severe sunt inacceptabile si reprezinta un atac fara precedent la adresa libertatii presei din Turcia", afirma intr-un comunicat si David Kaye, raportorul ONU pentru libertatea de exprimare si reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Harlem Desir.Peste 50.000 de persoane au fost arestate in Turcia, iar peste 140.000 destituite din functie dupa puciul esuat din iulie 2016.