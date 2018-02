Franta reformeaza examenul de Bacalaureat. Numarul probelor scade de la 11 la patru teste scrise si un examen oral

Franta a anuntat saptamana aceasta o transformare profunda a examenului de Bacalaureat, examen nascut sub Napoleon, "care nu mai satisface nevoile de formare moderne". Propriu-zis, nu vor mai fi 11 probe, ci, incepand din 2021, doar patru probe scrise, printre care filosofie si franceza, si un mare examen oral, relateaza AFP.

Bac-ul a devenit "un monstru organizational", iar examinarea, care incheie studiile secundare in Franta si reprezinta un pas aproape obligatoriu pentru invatamantul superior, nu pregateste suficient pentru studii suplimentare, conform raportului care argumenteaza necesitatea reformei.

Potrivit lui ministrului de Educatie, Jean-Michel Blanquer, examenul oral si cele patru probe scrise vor reprezenta 60% din nota finala de bacalaureat. Cele 40% ramase vor proveni din asa-numitul "control continuu" si notele scolare (10%), "pentru a pune in valoare regularitatea muncii elevului".

Ministrul a anuntat sfarsitul seriilor L (literar), ES (economic si social) si S (stiintific) pentru bacalaureat. "Vrem sa oferim mai multa decizie elevilor si sa evitam ierarhiile artificiale intre serii", a declarat el in cadrul unei conferinte de presa.

In locul seriilor L, ES si S, elevii vor urma un trunchi comun si vor alege trei materii asa-numite "specialitati" in primul an, care vor fi reduse la doua in anul terminal.

In trunchiul comun figureaza franceza, filosofia, istoria-geografia si invatamantul moral si civic, doua limbi de circulatie, sportul si o noua disciplina intitulata umanism stiintific si digital.

Printre "specialitati" se afla matematicile, fizica-chimia, stiintele vietii si ale Pamantului, istoria-geografia si geopolitica, stiintele economice si sociale, umanism-literatura-filosofie, limbi si literaturi straine, ecologie-agronomie si teritorii, arte, stiinte din domeniul ingineriei, digitale si informatice.