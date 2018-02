Theresa May exclude un al doilea referendum privind Brexitul: Nu dam inapoi si asta e important

Theresa May

Theresa May, prim ministrul Marii Britanii, a declarat la Conferinta pe probleme de securitate care are loc la Munchen, ca exclude organizarea unui al doilea referendum privind Brexitul si a subliniat faptul ca regatul va parasi Uniunea Europeana, relateaza News.ro.

Intrebata daca Marea Britanie a luat in considerare organizarea unui al doilea referendum, May a replicat ca nu exista cale de intoarcere dupa rezultatul votului din iunie 2016, potrivit Reuters.

"Parasim UE si nu se pune problema unui al doilea referendum, sa dam inapoi si cred ca asta e important", a spus ea. "Oamenii din Marea Britanie considera ca daca luam o decizie guvernele nu trebuie sa dea inapoi si sa spuna nu, ati inteles gresit".





In ultimele luni, tot mai multi oficiali de la Bruxelles au afirmat ca UE este inca deschisa la posibilitatea ca Marea Britanie sa se razgandeasca privind Brexit-ul. In plus, prim-ministrul britanic a fost presata de membrii Partidului Conservator sa ofere mai multa claritate asupra dorintelor Marii Britanii privind acordul pentru Brexit, altfel va risca un vot de neincredere din partea membrilor propriului partid.