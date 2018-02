Trump Park Avenue da in judecata un print saudit pentru ca nu a platit o chirie de peste 1,8 milioane de dolari

Trump Park Avenue l-a dat in judecata pe printul saudit Faisal bin Abdul Majeed al-Saud pentru ca in ultimul an nu a platit o chirie care totalizeaza peste 1,8 milioane de dolari, pentru un penthouse dintr-un turn situat in Upper East Side, relateaza News.ro, citand Bloomberg.





Apartamentul de 663 de metri patrati este unul dintre cele 11 penthouse-uri din cladire. Trump Organisation detine 20 de apartamente in cladirea respectiva, cu o valoare cumulata de 170 de milioane de dolari, potrivit estimarilor facute de Bloomberg in 2017.





Faisal bin Abdul Majeed al-Saud a inchiriat penthouse-ul in 2013 si nu a mai platit chiria din ianuarie 2017, potrivit plangerii facute de Trump Park Avenue la un tribunal al statului New York din Manhattan. Un avocat al chiriasului a spus luna trecuta ca acesta s-a mutat, se arata in reclamatie, potrivit careia printul saudit a convenit in iunie 2014 sa prelungeasca contractul pana in 2019.





Trump Park Avenue cere chiria restanta in valoare de peste 1,8 milioane de dolari, precum si 1,9 milioane de dolari reprezentand chiria viitoare.





Contractul prevede o chirie de 115.762,50 de dolari pe luna incepand din iulie 2017 si un program de majorare a chiriei pe parcursul anului 2019. Suma este mult mai mare fata de chiria de 75.000 de dolari pe luna cu care a fost listat apartamentul in aceeasi luna pe site-ul StreetEasy.





Cladirea cu 35 de etaje, situata la intersectia dintre 59th Street si Park Avenue, a fost in trecut sediul hotelului Delmonico, dar a fost transformata in 120 de apartamente in anul 2002.





In februarie 2017, Trump a vandut unul dintre penthouse-uri Angelei Chen, care a locuit anterior la etajul al cincilea al cladirii. De acolo, ea conduce compania Global Alliance Associates, specializata ¬in stabilirea de relatii influente cu factori de decizie cheie¬ in China, pentru clientii sai, potrivit site-ului companiei.





Chen a cumparat apartamentul pentru suma de 15,9 milioane de dolari, cu aproape 2 milioane de dolari mai mult decat suma cu care a fost vandut cu un an inainte un apartament mai mare.