China: Noua persoane au murit intr-un incendiu la o unitate de procesare a deseurilor

Noua persoane au murit intr-un incendiu la o unitate de procesare a deseurilor din sudul Chinei, relateaza Reuters. Incendiul ar fi fost provocat cel mai probabil de resturile unor artificii, potrivit agentiei de stiri Xinhua.

Incendiul a izbucnit in primele ore ale diminetii in orasul Qingyuan, in sudul provinciei Guangdong, relateaza Xinhua, citand surse oficiale locale.

Focul a fost stins, iar un supravietuitor cu arsuri grave a fost trimis la spital.

Politia a retinut mai multe persoane suspectate ca ar fi avut legatura cu incendiul, fara a da detalii.

"Investigatiile preliminare au aratat ca reziduurile provenite de la artificii au cauzat initial incendiul. Cand trei muncitori au incercat sa stinga flacarile, o explozie a avut loc, omorand mai multe persoane care locuiau in zona", a informat Politia.

Victimele sunt muncitori din unitate, dar si membri ai familiilor lor, care locuiau deasupra unitatii.

"Gunoiul a ars repede si a degajat mult fum. Victimele nu au avut sanse sa scape", mai spun politistii.