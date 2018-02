Un fost agent ceh sustine ca Jeremy Corbyn a fost informator platit al Securitatii comuniste; Partidul Laburist respinge acuzatiile

Un fost agent ceh sustine ca liderul laburist Jeremy Corbyn a fost informator platit in anii '80, acuzatie respinsa insa de partidul acestuia, scrie News.ro, citand presa internationala.

Jan Sarkocy a declarat pentru CT24 ca s-a intalnit cu lderul laburist inainte de caderea Uniunii Sovietice si ca Corbyn a fost platit pentru informatiile furnizate, conform Business Insider UK.

Intr-o declaratie un purtator de cuvant al lui Corbyn a negat acuzatiile.

"Relatarea fostului agent cehosolovac privind intalnirea cu Jeremy era falsa acum 30 de ani, este falsa acum si nu are niciun fel de credibilitate", a declarat aceasta, adaugand ca povestea are mai multe puncte incoerente decat un film prost cu James bond.

In aceasta saptamana, The Sun a relatat ca Jeremy Corbyn s-a intalnit de mai multe ori cu un agent comunist in anii '80, invocand documente guvernamentale, care il indica drept una dintre sursele Securitatii.

Dar un purtator de cuvant al Partidului Laburist a respins relatarea, afirmand ca Corbyn s-a intanit cu ceea ce a crezut a fi un diplomat ceh, caruia nu i-a furnizat informatii secrete.

Seful Arhivei Fortelor de Securitate Cehe a declarat, de asemenea, ca Corbyn nu a stiut cu cine se intalnea, conform Prague Daily Monitor.

"Domnul Corbyn nici nu a fost inregistrat de StB (fosta Securitate comnunista) drept colaborator, iar colaborarea sa nu rezulta nici din documentele aflate la arhiva", a spus Svetlana Ptacnikova.

La randul sau, purtatorul de cuvant al laburistilor a adaugat: "Asa cum a precizat si Svetlana Ptacnikova, director al Arhivei Fortelor de Securitate Cehe, Jeremy nu a fost nici agent, nici informator sau colaborator al serviciilor de informatii cehoslovace. Aceste afirmatii sunt denigratoare si in in intregime false".