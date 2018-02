VIDEO Cutremur Mexic: Un elicopter folosit de ministrul de Interne pentru estimarea distrugerilor s-a prabusit. Oficialul a supravietuit, dar alte doua persoane au murit

Aproape un milion de case au ramas fara curent in capitala Mexicului si in sud si cel putin 50 de case au suferit daune in statul Oaxaca. Singurele morti raportate au fost cele din urma prabusirii unui elicopter cu ajutorul caruia ministrul de Interne facea estimarea distrugerilor impreuna cu guvernatorul statului Oaxaca, relateaza Reuters.

Cel putin doua persoane au murit cand un elicopter care-i avea la bord pe ministrul de Interne si guvernatorul statului Oaxaca s-a prabusit fix cand incerca sa aterizeze dupa efectuarea unui tur de estimare a distrugerilor. Oficialii au supravietuit.

Alarama de cutremur a sunat cu 72 de secunde inainte ca pamantul sa inceapa sa se miste, astfel incat rezidentii au avut timp sa iasa in strada.

Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 a avut loc vineri in Mexic.





#earthquake in Mexico city 7 richter scale pic.twitter.com/yPnpMNwh90 — David Muñoz Ambriz (@davidmunozAM) February 17, 2018

Evenimentul seismic a fost inregistrat la ora locala 17:39 (01:39 ora Romaniei).