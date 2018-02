Consiliul Europei critica Suedia intr-un raport pe tema migratiei

"Laudand eforturile Suediei de a veni in ajutor solicitantilor de azil si refugiatilor, mai ales in perioada de varf din 2015, comisarul este ingrijorat de restrictii introduse" ulterior, subliniaza Nils Muiznieks, intr-un raport publicat vineri.Suedia a inregistrat aproximativ 400.000 de cereri de azil din 2012 - adica unul la 26 de locuitori, un record in Europa, cu un varf de cereri in 2015, dintre care o treime sunt cetateni sirieni.Pentru a opri afluxul, in contextul in care structurile sale de primire (centre de adapostire, Birou de Migratie, afaceri sociale, etc.) au atins pragul saturatiei, tara scandinava a reintrodus controlul la frontiera in ianuarie 2016 si a introdus, sase luni mai tarziu, pe o perioada de trei ani, o serie de masuri menite sa-i descurajeze pe candidatii la intrarea pe teritoriul ei.Nils Muiznieks identifica trei dispozitii problematice, si anume stoparea accesului la locuinte si la ajutor socio-medical in cazul solicitantilor fara copii si respinsi definitiv, punerea unor frane reintregirii familiei si tratamentul aplicat minorilor neinsotiti.Cu privire la acest din urma punct, termenele de examinare a dosarelor, insotirea minorilor, scolarizarea lor si recursul la diagnostic medico-legal in vederea stabilirii varstei, in cazul unor indoieli cu privire la varsta lor constituie, in ochii sai, "esecuri".In 2015, in Suedia, un solicitant de azil din cinci se declara minor minor neinsotit.In privinta varstei solicitantilor, comisarul "indeamna autoritatile suedeze sa nu se increada doar in examenul medical, ci sa implementeze proceduri multidisciplinare si sa se asigure ca indoiala este intotdeauna in beneficiul minorilor".Din mai 2017, Biroul Migratiei le propune tinerilor solicitanti care nu pot dovedi ca sunt minori sa se supuna unui examen radiologic al maselelor de minte si unui IRM al articulatiilor genunchiului.Insa aceste examene prezinta marje de eroare "importante", potrivit lui Nils Muiznieks, care se bazeaza pe un raport al Comitetului Drepturilor Copilului de la ONU.Comisarul CoE noteaza, totodata ca Suedia "este aproape sa-si indeplineasca angajamentul" de a primi 3.766 de migranti in 2017, in baza cotelor de mutare stabilite intre statele membre UE si ca ea a promis sa primeasca 5.000 anul acesta.