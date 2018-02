FBI recunoaste un esec grav in legatura cu atacul armat din Florida

Aceasta informatie "ar fi trebuit sa fie tratata ca o potentiala amenintare" si "ar fi trebuit sa fie comunicata biroului FBI din Miami, care s-ar fi ocupat de investigatiile necesare", a subliniat FBI intr-un comunicat.In schimb, informatia nu a fost trrimisa si nici nu s-a deschis o ancheta in urma ei. Pe scurt, "procedura in vigoare nu a fost respectata", a recunoscut politia federala.Informatorul, pe care nu l-a identificat, a livrat totodata, la telefon, detalii despre faptul ca Cruz era inarmat si publica mesaje amenintatoare pe retele de socilizare.Baiatul in varsta de 19 ani a fost exmatriculat de la Liceul Marjory Stoneman Douglas, in orasul Parkland.El a deschis focul, miercuri, cu o pusca automata, in clase din aceasta institutie, iar gloantele sale au atins aproximativ 30 de persoane, omorand 17, majoritatea adolescenti.In fata gravitatii absentei unei anchete care ar fi putut sa impiedice acest masacru, directorul FBI Christopher Wray s-a angajat "sa mearga la fondul problemei".Wray s-a declarat totodata pregatit sa revizuiasca procedurile in vigoare, intr-o declaratie atasata comunicatului.Retinut la putin timp dupa atacul armat, Nikolas Cruz a fost incarcerat. El a fost inculpat de 17 omoruri cu premeditare.Intr-o scurta prezentare, joi, in fata unei magistrate, Cruz, cu o fata inca de copil, a aparut prostrat, intre avocatii sai, cu membrele inlantuite.In fata anchetatorilor, el a recunoscut ca este autorul atacului, pe care l-a comis cu o pusca de asalt si incarcatoare de munitie pe care le transporta intr-un rucsac.Reusind sa se amestece printre elevii evacuati, el s-a dus, dupa aceea, sa-si cumpere ceva de baut, la Subway, dupa care s-a oprit la un McDonald's, inainte sa fie retinut.