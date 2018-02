UE mizeaza pe un compromis, pana in iulie, pe tema numelui Macedoniei

Macedonia este o regiune geografica din nordul Greciei, iar Atena considera ca acest nume face parte din patrimoniul sau cultural si se teme ca Skopje ar putea sa vizeze aceasta provincie de frontiera, considerata centrul Imperului lui Alexandru cel Mare din secolul al IV-lea i.e.n.Intrebat, la Sofia, care sunt sansele ca diferendul sa fie solutionat pana la finalul presedintiei bulgare a UE, pe 30 iunie, Johannes Hahn s-a declarat "foarte increzator".Bulgaria gazduieste pana vineri o reuniune informala a ministrilor de Externe ai statelor membre UE si tarilor din Balcanii Occidentali.Prezent la Sofia, seful diplomatiei macedonene Nikola Dimitrov a notat, insa, ca "mai este inca munca de facut" inaintea unui compromis.La inceputul lui februarie, premierul macedonean Zoran Zaev s-a declarat pregatit sa accepte "o desemnare geografica a numelui". Aceasta ar putea sa fie, potrivit presei locale, "Macedonia Superioara", "Macedonia de Nord" sau "Macedonia-Skopje".Zeci de mii de opozanti ai compromisului cu privire la numele Macedoniei au manifestat, pe 4 februarie, la Atena.Din cauza opozitiei grece, acest conflict inchide Macedoniei usa Uniunii Europene (UE) si a NATO. Skopje mizeaza pe o rezolvare a acestei dispute, pentru a debloca negocierile de aderare la UE.Dimitrov a subliniat vineri ca tara sa depune "toate eforturile posibile sa obtina o decizie" asupra datei lansarii unor negocieri pana la sfarsitul presedintiei bulgare a UE.Ministrul bulgar Ekaterina Zaharieva a apreciat ca este probabil ca o decizie in vederea inceperii negocierilor de aderare cu Macedonia, dar si cu Albania, sa fie luata de catre Consiliul UE in iunie."Sper ca la Consiliul din iunie sa putem decide sa incepem negocieri cu Skopje si cu Tirana. Consider ca este foarte probabil ca acest lucru sa se intample", a declarat ea la finalul conferintei, la Sofia.Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a apreciat ca anul 2025 - recent prezentat drept orizont posibil Serbiei si Muntenegrului in negocierea aderarii la UE - sa fie aplicat unor tari care "pot sa incepe sa negocieze, iar eu vreau sa vad ca se incepe sa negocieze pana in iunie"."In timpul presedintiei bulgare, avem posibilitatea sa inaintam cu toata regiunea", a apreciat ea.