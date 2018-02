Angela Merkel si premierul polonez Morawiecki isi afiseaza divergentele legate de Nord Stream 2

"Trebuie sa o spune clar, avem puncte de vedere diferite despre Nordstream 2", a declarat cancelarul german, referindu-se la controversatul gazoduct care ar urma sa lege direct Rusia de Germania si Europa fara a mai traversa Ucraina si care preocupa in mod special Europa de Est.Acest gazoduct Nord Stream este considerat de Germania, cea mai mare economie europeana, esential pentru aprovizionarea sa cu energie.El este dezvoltat de gigantul rus Gazprom si 5 grupuri europene, francezii Engie, germanii Uniper (ex-EON) si Wintershall (BASF), austriecii OMV si anglo-olandezii Shell. Fostul cancelar german Gerhard Schroder a jucat un rol cheie in acest proiect.Angela Merkel a pledat pentru avantajele acestui gazoduct, subliniind ca e vorba de un "proiect economic" care nu "prezinta pericole" si va ajuta la "diversificarea surselor de aprovizionare".Un argument respins de premierul polonez, conservatorul nationalist Mateusz Morawiecki. "Nu sunt de acord ca e vorba de o diversificare" deoarece gazul provine din aceeasi unica sursa, Rusia, a spus el."Ucraina va fi exclusa de aceasta ruta de tranzit", a spus acesta, ceea ce ridica grave riscuri politice. Cu o zi in urma, premierul polonez isi dezvoltase temerile intr-un interviu pentru cotidianul german Die Welt."Astazi, Ucraina este relativ sigura deoarece controleaza un culoar de aprovizionare cu gaze naturale rusesti spre Europa centrala", a spus el. Dar daca Nord Stream 2 este construit si se intrerupe trecerea prin Ucraina, atunci Rusia ar putea "ataca ansamblul Ucrainei".Un alt subiect de discordie: primirea de solicitanti de azil in Europa. Cancelarul german a vorbit si aici de "accente diferite" intre cele doua tari.Polonia refuza orice sistem de cote de repartizare intre tarile europene, o idee aparata de Germania, care a primit cel mai mare numar de refugiati dupa declansarea razboiului civil din Siria.In ceea ce priveste controversata reforma a justitiei din Polonia, Angela Merkel a reamintit ca toate statele membre ale UE s-au angajat sa respecte statul de drept la aderare.Aceasta a indicat ca "sustine munca" executivului european, care face presiuni asupra Varsoviei. In 20 decembrie, Bruxellesul a declansat impotriva Poloniei o procedura care poate ajunge pana la privarea sa de drepturile de vot in UE.