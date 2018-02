Viitorul ambasador al SUA in Australia, amiralul Harry Harris, avertizeaza ca Statele Unite trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea unui razboi cu China

Amiralul Harry Harris, viitorul ambasador al SUA in Australia, in prezent seful Comandamentului Pacific al Marinei americane in Hawaii, spune ca Beijingul intentioneaza sa controleze Marea Chinei de Sud, relateaza The Guardian.









Amiralul, nominalizat pentru a fi urmatorul ambasador al SUA in Australia, a declarat ca America trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea razboiului cu China si a spus ca se va baza pe Australia pentru a sustine sistemul international bazat pe reguli din Asia-Pacific.





Intr-o evaluare exacerbanta a pozitiei din ce in ce mai "musculoasa" a Chinei in regiune, Harry Harris a declarat ca "intentia Beijingului este clara", respectiv aceea de a domina Marea Chinei de Sud si ca puterea militara ar putea in curand sa rivalizeze puterea americana "in aproape fiecare domeniu".









Harris a mai avertizat cu privire la un cult al personalitatii care se contruieste in jurul presedintelui Xi Jinping.





"Australia este una dintre cheile unei ordini internationale bazate pe reguli", a spus Harris, care a adaugat ca Australia este un aliat cheie al SUA, care a stat alaturi in fiecare conflict major de la Primul Razboi Mondial incoace. "Caut asistenta la omologii mei australieni. Admir capacitatile lor de lideri pe campul de lupta si pe coridoarele puterii din lume".





Harris este unul dintre americanii de origine asiatica avand cele mai inalte grade ale armatei SUA, dupa o cariera de 39 de ani. Aceste s-a nascut in Yokosuka din tata american (ofiter naval) si mama japoneza.





Harry Harris, de formatie pilot, este in prezent Seful Comandamentului Pacific al Marinei americane, functie din care isi va da demisia in curand, dupa ce presedintele Donald Trump l-a nominalizat pentru functia de ambasador in Australia.