Suedia: Directorii marilor grupuri denunta expulzarea imigrantilor economici din motive birocratice / Un muncitor calificat risca expulzarea pentru ca nu si-a luat suficient concediu

"Aceste expulzari afecteaza economia productiva. Companiile suedeze au nevoie sa recruteze in intreaga lume", scriu in ziarul financiar Dagens Industri (DI) Borje Ekholm si Stefan Persson, alaturi de alti mari patroni din tarile scandinave."Nu ne putem imagina ca inginerii, IT-istii sau alti specialisti isi parasesc tarile daca risca sa fie expulzati din Suedia din motive imprevizibile", adauga ei.Biroul pentru migratii si-a atras recent criticile responsabililor politici care ii reproseaza ca vrea sa expulzeze straini primiti in Suedia in numele imigratiei economice la cea mai mica incalcare, voita sau nu, a conditiilor de sejur.In Lund (sud), libanezul Hussein Ismail, director general adjunct al unei societati biotech pe care a infiintat-o in 2012, urmeaza sa fie expulzat impreuna cu sotia si copiii deoarece si-a scazul salariul timp de trei luni, in 2015, pentru a-si scoate din impas compania, care trecea printr-un moment dificil.Ori legislatia, care vizeaza impiedicarea dumpingului social, este foarte stricta in privinta acestui punct: daca un angajat primeste mai putin decat prevede conventia colectiva, acesta trebuie trimis inapoi in tara sa.Un altul risca sa fie scos din tara pentru ca nu si-a luat suficient concediu, iar un al treilea din cauza unei erori administrative a angajatului sau.Biroul pentru migratii nu se pronunta niciodata pe cazuri individuale dar isi justifica deciziile prin numele respectului regulilor si coerentei sistemului.Dar acest "foileton absurd (...) slabeste competitivitatea Suediei", subliniaza Jenny Linden Urnes, seful grupului Linden.PDG-ul Ericsson Borje Ekholm a agitat chiar spectrul delocalizarii."Daca Ericsson vrea sa isi pastreze activitatile de cercetare in Suedia, imigratia economica trebuie sa functioneze de maniera transparenta si previzibila", avertizeaza directorul grupului de telecomunicatii.