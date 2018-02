The New York Times: Adevarul despre impuscaturile de la scoala din Florida

E greu de imaginat o distinctie mai rea pe care o poate primi o tara. Un studiu recent din jurnalul Health Affairs a concluzionat ca SUA au devenit "cea mai periculoasa [tara] in care se poate naste un copil dintre tarile bogate". Poate si mai condamnabil este faptul ca tara noastra nu avea candva acest statut. In anii '60 rata mortalitatii copiilor era un pic mai mica decat in alte tari instarite. Insa trei factori au schimbat acea situatie, scrie The New York Times , citat de Rador1. Alte tari au avut un succes mult mai mare in privinta reducerii mortalitatii infantile. Motivele nu sunt cunoscute pe deplin, dar inegalitatea sistemului american de asistenta sociala pare sa joace un rol.2. Alte tari si-au redus mai mult numarul de decese provocate de accidente rutiere, care fac ravagii in mod special printre adolescenti. (SUA ar putea foarte usor sa faca si ele acest lucru, dupa cum am explicat recent intr-un alt articol. 3. SUA sufera de o epidemie a omorurilor prin impuscare, care in alte parti sunt ca si inexistente. Rata omorurilor cu arme de foc din tara aceasta este de 49 de ori mai mare decat in alte tari bogate, conform studiului din Health Affairs.Pana acum probabil ca veti fi auzit de cei minim 17 oameni, majoritatea elevi de liceu, ucisi ieri in sudul Floridei. Veti fi auzit probabil si o multime de condoleante lipsite de continut.Iata adevarul: adolescentii ucisi ieri in Florida au avut nenorocul de a creste - de a incerca sa creasca - intr-o tara careia nu-i pasa suficient de mult de vietile lor. Fie sa-i onoram cu o manie ce nu va conteni decat atunci cand si mortile inutile ale copiilor vor conteni.