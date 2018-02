10.000 de politisti au salarii mai MICI dupa cresterea de 25%. Carmen Dan: "Nu exista niciun minus"

10 mii de politisti s-au trezit cu bani mai putini dupa ce nu au mai primit un spor de munca sumplimentara. Trecerea contributiilor la angajat a facut ca medicii sa nu simta mult anuntata majorare a salariilor. In cazul lor insa, urmeaza o a doua marire, in martie, potrivit Stirile ProTV.

Din cei 50 de mii de politisti, o cincime au primit fluturasul de salariu cu mai putini bani. Sunt cei care incasau un spor de munca suplimentara.

"15% dintre politisti au luat salarii mai mici cu 400-500 de lei", explica Andrei Ene, Politia de Frontiera.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, contrazice aceste fapte. "Nu exista niciun minus la salariu, era doar un spor discriminator".

Iar politistii au mai descoperit ca nu li se ia in considerare, la calculul venitului lunar, coeficientul pentru studii superioare in cazul agentilor, pozitie pentru care in mod obisnuit nu este nevoie de o facultate.

