Europenii isi linistesc partenerii americani in ceea ce priveste apararea colectiva pe batranul continent

Aliatii europeni au recunoscut ca "apararea colectiva este o misiune pentr NATO si doar pentru NATO", a spus secretarul american al Apararii, Jim Mattis, la capatul unei reuniuni cu omologii sai, la sediul Aliantei din Bruxelles.Conceptul de aparare colectiva este un principiu intangibil aflat in centrul Tratatului Atlanticului de Nord, fondatorul Aliantei, si care garanteaza membrilor ca se vor apara reciproc in cazul unui atac.Partea americana si-a exprimat preocupare de a vedea NATO privat de mijloace prin proiectul de relansare a apararii europene, in momentele in care amenintarile se acumuleaza pentru Alianta, la est, prin ascensiunea Rusiei, iar la sud prin radicalismul islamist si valul migratoriu.Dineul de lucru de miercuri seara pare sa fi permis calmarea jocului.Reprezentanta diplomatiei europene, Federica Mogherini, a explicat initiativa europeana si totul a revenit la normal, au afirmati ministrii europeni, la finalul reuniunii.25 de tari din UE au lansat in decembrie 2017 o initiativa inedita, Cooperarea Structurata Europeana (PESCO), care urmeaza sa permita dezvoltarea comuna de capacitati de aparare si investirea in proiecte comune."Cred ca toate indoielile care trebuiau disipate ieri au fost disipate de o maniera foarte importanta", a spus joi ministrul spaniol al Apararii, Maria Dolores de Cospedal.Washington a obtinut si promisiuni legate de cresterea cheltuielilor de aparare din partea europenilor.Jim Mattis a ramas insa inflexibil: "Au fost facute multe, dar multe raman de facut", a declarat el.Toate tarile NATO s-au angajat sa isi majoreze cheltuielile pentru Aparare la 2% din PIB in 2014. Dar doar 15 au reusit, potrivit lui Jim Mattis."Avem nevoie de mai multi bani, de mai multe capacitati si de mai multe contributii", a rezumat Jens Stoltenberg.Statele Unite au anuntat o noua crestere de 35% a bugetului consacrat amplasarii soldatilor americanei in Europa ("European Deterrence Initiative") in 2019, la 6,5 miliarde de dolari, dupa o crestere de 40% in 2018.