SUA: Donald Trump se va adresa tarii, dupa atacul armat din Florida soldat cu 17 morti

"Presedintele se va adresa natiunii pe tema teribilului atac armat din Parkland, Florida, la ora (locala) 11.00 (18.00, ora Romaniei)", a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders.Intr-un mesaj postat pe Twitter in cursul diminetii, Trump a pus atacul armat pe seama unui dezechilibrat mintal si a lipsei de vigilenta, arata AFP."Atatea semne ca atacatorul din Florida era un dezechilibrat mintal, fiind chiar si exmatriculat din scoala pentru comportament nepotrivit si ciudat. Vecinii si colegii lui de clasa stiau ca era o mare problema. Intotdeauna trebuie semnalate aceste situatii autoritatilor, din nou si din nou!", a scris presedintele american pe Twitter joi dimineata.Trump n-a evocat niciun moment problema armelor de foc, in conditiile in care atacatorul de 19 ani, Nikolas Cruz, era inarmat cu o pusca de asalt semiautomata AR-15 si cu numeroase incarcatoare de cartuse atunci cand a patruns miercuri in liceul Marjory Stoneman Douglas, cu putin timp inainte de terminarea orelor de curs.