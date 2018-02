Grecia sustine ca nu va tolera incalcarea drepturilor sale, in urma coliziunii dintre vase turcesti si grecesti

"Mesajul nostru de azi, dintotdeauna, este clar... Grecia nu va permite, accepta sau tolera niciun atentat la integritatea noastra teritoriala precum si la dreptul nostru la suveranitate. Grecia nu este o tara care se joaca", a spus Tsipras.Coliziunea a avut loc in dupa-amiaza zilei de luni in apropierea insulei Imia, cunoscuta drept Kardak in Turcia. Ambele parti s-au acuzat reciproc pentru incident.Turcia si Grecia, aliati NATO, sunt in conflict din cauza unor neintelegeri care privesc suveranitatea asuopra insulelor si au fost chiar aproape de razboi in 1996. De atunci, relatiile s-au detensionat.Specificand ca granita de Est a Greciei este si cea a Uniunii Europene, Tsipras a spus: "Provocarile si retorica agresiva impotriva suveranitatii unui stat membru UE reprezinta actiuni impotriva intregii Uniuni Europene".