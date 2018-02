Siria: Moscova recunoaste moartea a cinci cetateni rusi, in bombardamente americane, dar spune ca acestia nu erau militari

"Potrivit informatiilor preliminare, putem vorbi de moartea a cinci persoane, a priori cetateni rusi, din cauza confruntarilor armate ale caror cauze sunt studiate", a declarat purtatorul de cuvant al diplomatiei ruse, Maria Zaharova."Nu e vorba de soldati rusi", a sustinut ea.Organizatiile paramilitare si nationaliste rusesti anuntasera victime ii randurile lor, dupa loviturile efectuate in 7 februarie in regiunea Deir Ezzor impotriva fortelor pro-Assad.Publicatii din Rusia si din strainatate evocasera bilanturi foarte variate, ajungand pana la 200 de morti."Articolele care vorbesc de moartea a zeci si sute de cetateni (rusi) nu sunt decat dezinformari tipice", a reactionat joi Zaharova. "Aceasta dezinformare a fost lansata de fortele antiguvernamentale din Siria", a acuzat ea.Potrivit Pentagonului, cel putin 100 de combatanti pro-regim au fost ucisi in lovituri aeriene ca riposta la un atac impotriva cartierului general al unei coalitii arbo-sarbe sustinuta de Washington.In urma acestui atac, ministerul rus al Apararii a sustinut ca nu exista "niciun militar rus in Deir Ezzor".Presa rusa a subliniat insa ca numerosi rusi lupta in Siria in calitate de mercenari, in special pentru o societate militara privata denumita "Grupul Wagner".