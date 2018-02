Bulgaria: Borisov renunta la ratificarea unui tratat europen pentru combaterea violentei impotriva femeilor din lipsa de sprijin politic

Guvernul de centru-dreapta, condus de Borisov, a inaintat luna trecuta in parlament pentru ratificare aceasta conventie a Consiliului Europei, insa decizia a divizat opinia publica din aceasta tara, care detine in prezent presedintia rotativa a UE.Disputa umbreste eforturile lui Borisov de a prezenta Bulgaria, care a aderat la UE, impreuna cu Romania, in 2007, drept o tara progresiva si lipsita de prejudecati, in special in contextul presedintiei UE, comenteaza Reuters.Neintelegerile pe acest subiect evidentiaza de asemenea rezistenta in randul tarilor mai conservatoare social din fostul bloc comunist la valorile liberale din statele bogate din vestul Europei, adauga agentia de presa citata.Intr-o declaratie pentru postul bulgar de televiziune bTV, Borisov a spus ca GERB nu va inainta cu ratificarea acestui tratat, cunoscut sub denumirea de Conventia de la Istanbul, din cauza lipsei de sprijin din partea unor partide politice, printre care si formatiunea nationalista Patriotii Uniti, care face parte din coalitie de guvernare.In urma cu cateva zile, Volen Siderov, unul dintre co-liderii Patriotilor Uniti, a spus ca daca GERB va incerca sa obtina aprobarea tratatului in parlament, atunci acest lucru ar putea duce la caderea guvernului si la organizarea de alegeri anticipate.