Actrita porno Stormy Daniels ameninta ca va vorbi despre prezumtiva relatie cu Trump, dupa ce avocatul presedintelui a anuntat ca i-a platit 130.000 de dolari pentru un acord de confidentialitate

O reprezentanta a lui Stormy Daniels a anuntat mai multe publicatii ca nu se mai considerata sub incidenta acestui acord, in conditiile in care existenta acestuia a fost confirmata de consilierul presedintelui, Michael Cohen. "Stormy isi va povesti istoria sa", a spus aceasta.Totul a inceput in 12 ianuarie, cand Wall Street Journal a afirmat ca Stephanie Clifford, 38 de ani si cunoscuta sub numele de Stormy Daniels in industria porno, a fost platita pentru a pastra tacerea asupra unei relatii sexuale cu Trump in conditiile in care acesta era casatorit cu actuala prima doamna, Melania. Aceasta relatie ar fi avut loc in 2006, la patru luni dupa nasterea fiului lor Barron.Casa Alba a dezmintit informatiile.Scandalul parea sa fi trecut in plan secund cand, spre surpriza generala, avocatul personal al lui Donald Trump a confirmat miercuri seara ca a fost incheiat un acord cu actrita, pe care l-a platit din propriul buzunar."In cadrul unei tranzactii private din 2016, am folosit fonduri personale pentru a facilita o plata de 130.000 de dolari domnisoarei Stephanie Clifford", a declarat Michael Cohen, intr-un comunicat publicat de New York Times."Nici organizatia Trump, nici echipa de campanie a lui Trump nu au fost parte in aceasta tranzactie cu domnisoara Clifford si nici una, nici cealalta, nu mi-au rambursat banii, direct sau indirect", a afirmat avocatul.Michael Cohen a raspuns astfel unei plangeri depuse de Common Cause, o asociatie de supraveghere a bunelor practici electorale, care considera ca Trump ar fi putut incalca legea privind finantarea campaniilor.Suma, platita cu o luna inaintea alegerilor prezidentiale din 2016, ar fi trebuit integrata in conturile de campanie ale candidatului republican, deoarece "fondurile au fost folosite in copul de a influenta" alegerile, potrivit Common Cause.In urma dezvaluirilor facute de Wall Street Journal , Stormy Daniels a ramas foarte evaziva privind realitatea unei relatii cu Donald Trump.Potrivit Wall Street Journal, aceasta a marturisit in privat ca a intretinut relatii sexuale cu Donald Trump in iulie 2006, in marja unui turneu de golf in apropiere de lacul Tahoe, o regiune turistica intre California si Nevada.In timpul cursei pentru Casa Alba, Trump a fost acuzat de mai multe femei de hartuire sexuala, fapte pe care acesta le-a negat in bloc.