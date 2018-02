Fostii colegi ai atacatorului de la liceul din Florida spun ca au prevazut ca va face un gest extrem. Profesorii fusesera avertizati dupa ce i-au fost gasite gloante in ghiozdan 

Fostii colegi de scoala ai atacatorului de la Liceul Douglas High School din Florida, soldat cu 17 morti, Nikolas Cruz, in varsta de 19 ani, au spus ca "toata lumea a prezis" ca ar putea "face ceva" asemanator cu ce s-a intamplat miercuri dupa-amiaza si ca unii dintre copii se temeau de el, scrie The Guardian, citat de news.ro.

Cruz fusese exmatriculat de la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, Florida, din motive disciplinare, conform serifului din Broward County, Scott Israel.

Dakota Mutchler, de 17 ani, a spus ca era prietena cu atacatorul, dar ca la un moment dat Cruz a inceput "sa devina din ce in ce mai ciudat, asa ca am taiat orice legatura cu el". Mutchler a spus ca Cruz posta pe retelele sociale despre uciderea animalelor si vorbea despre arme si antrenamente de tras la tinta.

"Toata lumea din liceu care il stia il banuia de lucruri de acest gen. Cand cineva este exmatriculat, nu te astepti sa se mai intoarca. Daca sunt exmatriculati, nu ii mai vezi. Dar, bineinteles, el s-a intors", a spus Mutchler.

Ea a adaugat si ca s-a oprit din a vorbi cu el dupa ce "a inceput sa o urmareasca pe o prietena si sa o ameninte".

Cruz era angajat la un magazin de langa scoala, a spus Mutchler.

Victoria Olvera, alta eleva in cadrul liceului a spus: "La inceput, era dragut. Dar mai tarziu, s-a schimbat. Din punctul meu de vedere, era exact ca un viitor atacator".

Un alt elev al scolii, care a vorbit cu CNN dar a ales sa ramana anonim a spus: "Toti copiii glumeau ... spuneau despre el ca el e cel care a dat-o in bara la scoala, dar se pare ca toata lumea a prezis ce s-a intamplat. E o nebunie".

Joshua Charo, un fost coleg in varsta de 16 ani, a spus ca singurul subiect despre care vorbea Cruz erau "armele, cutitele si vanatoarea". El a adaugat: "Nu pot sa spun ca sunt socat. Daca ne uitam la trecutul lui, pare genul de copil care ar face asa ceva".

Prietenii lui Cruz au spus ca vorbea foarte rar despre rudele lui. Cruz si fratele lui au fost adoptati de cand erau mici de Lynda si Roger Cruz. Roger a murit acum 10 ani iar Lynda nu facea fata celor doi baieti, a spus Barbara Kumbatovich, fosta ei cumnata. "A facut tot ce a putut. Erau adoptati si aveau probleme emotionale", a spus Barbara.

Kumbatovich considera ca Nikolas Cruz lua medicamente pentru a se lupta cu fragilitatea sa emotionala. "Lynda avea probleme cu Nikolas de cativa ani", a spus ea.

Charo, a declarat ca Cruz fusese suspendat in trecut din cauza unor batai dar si pentru ca i-au fost gasite gloante in ghiozdan.

Jim Gard, profesor de matematica, si-a amintit ca administratia scolii a trimis un mail in care avertiza profesorii cu privire la Cruz.

"Ni s-a transmis spus anul trecut ca el nu avea voie sa intre in campus cu un ghiozdan in spate. Am avut probleme cu Cruz anul trecut fiindca ameninta elevii si banuiesc ca de aceea a fost exmatriculat", a spus Gard.

Drew Fairchild, un alt elev al liceului Stoneman Douglas, a urmat aceleasi cursuri cu Cruz in primul sau an la liceu. "Obisnuia sa aiba iesiri ciudate, incepea sa injure profesorii din senin. Era un copil cu probleme" a spus Fairchild.

Un parinte al unui alt elev, Daniel, a spus ca fiul sau l-a avertizat cu privire la Cruz. "Daca ar fi sa aleg o persoana despre care ai putea spune ca o sa atace o scoala, el ar fi", isi aminteste John Crescitelii ca i-a spus fiul sau.