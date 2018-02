Rusia pierde 2 miliarde de dolari anual fiindca nu are baze de reparatii pentru avioane/ Avioanele trebuie reparate in Romania, in Bulgaria...

"Aceasta piata este destul de mare in ceea ce priveste resursele financiare, dar nu totul depinde de lucratorii din transporturi", a spus Sokolov. El a precizat ca aceasta este, in primul rand, o chestiune de cooperare inter-departamentala cu colegii din cadrul Ministerului Industriei si Comertului si, cel mai important, de interactiune cu producatorii acelor tipuri de nave care sunt deservite."Deoarece in industria aeronautica contemporana, majoritatea aeronavelor au fost create de aeronautica straina, este firesc ca producatorii de aeronave sa decida ei insisi unde vor sa organizeze aceste baze. Dar, desigur, pentru ei este necesar sa se creeze conditii pe teritoriul tarii noastre. Problema se afla in arena macroeconomica si politica, dar colaboram cu Ministerul Industriei si Comertului in aceasta directie", a spus ministrul.Trebuie remarcat faptul ca registrul aeronavelor din Rusia are aproape 700 de aeronave, dar nu au fost construite baze de reparatii in Rusia dupa ce s-a dezmembrat Uniunea Sovietica - toate bazele sunt concepute pentru modelele de aeronave din anii 1960. Drept urmare, avioanele trebuiein Bulgaria, Mongolia, Estonia, s-a plans senatorul Maxim Kavjaradze in timpul emisiunii "ora Guvernului"."Toate motoarele care sunt instalate pe aeronavele noastre in ultimii ani, inclusiv pe avioanele AN-148, au fost creatia companiilor straine. Este foarte important ca ati avut o consfatuire si noi avem un program de stat pentru a sprijini reparatiile aeronavelor Federatiei Ruse. Este vorba de 2 miliarde de dolari, care pleaca anual peste frontiera. Trebuie sa ne gandim la aceasta problema", a subliniat el, potrivit Regnum.