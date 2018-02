Bulgarii oscileaza intre autocratie si democratie/ Vladimir Putin se bucura de o acceptare de 70%

Aproape 21% nu stiu ce sistem politic ar fi mai bun pentru tara noastra, 37% cred ca acesta este autocratia (adica guvernarea unui lider puternic si impunerea ordinii), iar 42% - cred ca e democratia liberala. O asemenea sustinere pentru liderul autoritar, peste o treime dintre persoanele chestionate, exista doar in Croatia si Republica Ceha.

In Bulgaria, insa, tabloul are culori mai puternice si din cauza altor particularitati. "Daca se are in vedere ca unul din trei intervievati crede in dezinformare si in teoria conspiratiei, iar 70% dintre bulgari il plac pe presedintele rus Vladimir Putin, aceasta este o descoperire destul de ingrijoratoare pentru un stat membru NATO si UE", scriu autorii studiului.



Acesta a fost facut in urma cu un an, la solicitarea Institutului pentru Securitate Globala GLOBSEC, iar la sfarsitul saptamanii va fi prezentat in documentele de la conferinta internationala de securitate de la Munchen. In Bulgaria, la fata locului a lucrat agentia ECTAT, scrie dnevnik.bg.



Este interesant ca, avand in vedere ratingul scazut pe care il are parlamentul bulgar, 37% dintre bulgarii chestionati ar avea incredere in deputati, pentru a lua decizii importante cu privire la guvernarea tarii, iar 47% cred ca pentru aceasta trebuie convocat un referendum. Aceasta este cea mai scazuta dorinta de participare directa dintre toti cei chestionati in cele sapte state. In Croatia, de exemplu, 72% dintre oameni vor ca prin sondaje sa se guverneze, si doar 24% cred ca asta trebuie sa faca deputatii.

In ceea ce priveste modul in care bulgarii se informeaza, autorii studiului constata ca in Bulgaria oamenii nu pot mai degraba sa evalueze daca primesc o informatie corecta. Aproape 20% dintre acestia nu stiu daca stirile cu privire la politica mondiala nu se ascund de oamenii obisnuiti, 5% cred in dezinformarea online. Cel mai interesant este ca in Bulgaria si in Romania majoritatea oamenilor folosesc site-urile sociale pentru a se informa cu privire la politica externa.