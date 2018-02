VIDEO SUA: 17 morti in urma unui atac armat la un liceu din Florida. Atacatorul are 19 ani si este un fost elev, exmatriculat din scoala

Suspectul arestat a fost identificat ca fiind un fost elev al liceului, a anuntat Seriful intr-o declaratie de presa. Potrivit Serifului,Atacatorul a fost identificat drept Nikolas Cruz, in varsta de 19 ani. El este un fost elev al liceului, care a fost exmatriculat din unitatea de invatamant din motive disciplinare, a precizat seriful Scott Israel.______"Sunt numerosi morti. Este o situatie ingrozitoare", a declarat reporterilor directorul Inspectoratului scolar din comitatul Broward, Robert Runcie. Acesta a mai precizat ca nu sunt indicii privind exista a mai mult de un atacator."Avem cel putin 14 victime", a anuntat si biroul Serifului din comitatul Broward.Suspectul a fost arestat de politie, a anuntat biroul Serifului din comitatul Broward.Senatorul democrat de Florida Bill Nelson a declarat la NBC News ca exista un "numar de persoane decedate" in atac, preluand informatiile de la un oficial al scolii.Fortele de ordine din statul american Florida interveneau miercuri pentru prinderea unui individ care a deschis focul intr-un liceu, ucigand cel putin o persoana, potrivit presei locale, care arata de asemenea imagini cu zeci de studenti fugind din scoala inconjurata de politie, relateaza Reuters.Liceul Marjory Stoneman Douglas din orasul Parkland (la circa 72 de kilometri nord de Miami) a fost plasat in "cod rosu" de alerta, insa nu sunt informatii cu privire la cati oameni au fost raniti, a precizat o purtatoare de cuvant din cadrul biroului Serifului comitatului.Biroul Serifului a mai informat pe Twitter ca atacatorul este in continuare cautat.Ziarul The Miami Herald citeaza un oficial din cadrul departamentului local de pompieri, care a declarat ca cel putin o persoana a fost ucisa in atac.De asemenea, postul WSVN-TV din Florida a anuntat ca cel putin 20 de persoane ar fi fost ranite.Imaginile difuzate de televiziuni aratau zeci de elevi fugind si indepartandu-se de scoala, facandu-si loc printre fortele de ordine puternic inarmate si cu echipament de protectie, precum si numersoase vehicule de interventie, inclusiv masini de politie, ambulante si masini de pompieri.Postul local de televiziune FOX-10 TV a relatat la randul sau ca cinci persoane au fost vazute primind ingrijiri la fata locului din partea paramedicilor.Guvernatorul statului Florida, Rick Scott, a anuntat pe Twitter ca este in contact cu oficialii locali in legatura cu acest incident.Politistii din comitatul Broward, statul Florida (sud-estul SUA), intervin la un liceu din orasul Parkland, dupa ce a fost raportata prezenta unui atacator inarmat in scoala, a informat o purtatoare de cuvant din cadrul biroului Serifului, potrivit Reuters.