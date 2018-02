Sefii serviciilor secrete din SUA nu sfatuiesc cetatenii americani sa cumpere telefoane Huawei

Acestia au afirmat marti, in fata comisiei pentru Informatii a Senatului americani, ca nu au incredere in Huawei si compania chineza de telecomunicatii ZTE.In cadrul audierii, toti cei sase au spus ca nu ar recomanda cetatenilor americani sa cumpere produse de la aceste companii."Suntem profund ingrijorati de riscul de a permite oricarei companii sau entitati care este controlata de guverne straine ce nu impartasesc valorile noastre sa castige pozitii de forta in interiorul retelelor noastre de telecomunicatii", a spus directorul FBI, Chris Wray."Acest lucru ofera capacitatea de a exercita presiuni sau control asupra infrastructurii noastre de telecomunicatii", a adaugat Wray, care a vorbit si despre "capacitatea de a efectua spionaje nedetectabile".Huawei a precizat, intr-o reactie, ca nu detine capacitati diferite de alti producatori de echipamente similare."Huawei este constient de gama activitatilor guvernului SUA care par sa vizeze inhibarea activitatii Huawei pe piata Statelor Unite", a spus acesta.