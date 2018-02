Reuniune ministeriala a NATO cu mize importante / Pe agenda: Nemultumirile americane legate de initiativa europeana de aparare si tensiunile dintre SUA si Turcia

Secretarul general al Aliantei, norvegianul Jens Stoltenberg, a reluat marti preocuparile americane si a reamintit aliatilor europeni sa isi limiteze initiativa lor de aparare."UE nu trebuie sa se substituie la ceea ce face NATO" si nu trebuie sa isi inchida pietele de aparare in fata americanilor si altor tari care nu fac parte din UE, a avertizat el, inaintea unei reuniuni a ministrilor Apararii din Alianta."Nu ar avea niciun sens pentru UE si NATO sa intre in concurenta", a subliniat Stoltenberg. Mesajul s-a dorit un raspuns la ingrijorarile exprimate de delegatia americana condusa de secretarul Apararii Jim Mattis."Sustinem initiativa europeana, cu conditia sa fie complementara si sa nu se indeparteze de activitatile si nevoile NATO", a declarat duminica Katie Wheelbarger, insarcinata cu securitatea internationala la departamentul american al Apararii. "Nu dorim ca UE sa inlature resurse de la NATO", a subliniat ea.Unii europeni au fost surprinsi si chiar agasati de acest ton ofensiv. "Exista o dorinta reala sa lucram impreuna si pe baza de incredere", a spus un diplomat european la Bruxelles."Exista o complementaritate cu NATO. Europenii nu au nicio intentie de duplicare inutila sau de achizitie de capacitati inutile", a adaugat el."Americanii si tarile care nu sunt membre ale UE se tem ca aceasta cooperare structurata permanenta (PESCO) limiteaza accesul lor la pietele de aparare ale tarilor din UE si privilegiaza companiile europene", a explicat un alt diplomat european."Daca vor sa participe la PESCO pe picior de egalitate, trebuie o relatie de egalitate, deoarece tarile europene nu pot furniza echipamente de aparare pe piata americana", a subliniat el.Neincrederea americanilor a starnit apeluri la dialog in zona europeana. "Daca Washingtonul ar numi un ambasador pe langa UE, ceea ce nu a facut de un an, ar fi mai usor sa explicam ce fac europenii", a spus un alt diplomat european.Dineul de lucru de miercuri va fi consacrat initiativei europene si ar trebui sa permita calmarea jocului.Jens Stoltenberg a recunoscut ca exista "divergente de vederi" dar a respins impresia unei lipse de incredere intre americani si europeni. Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, va avea ca sarcina inlaturarea temerilor."Exista o mica munca de explicatii de oferit, dar nu exista probleme pe fond", a notat un diplomat european. "Ar conveni unor oameni sa spune ca exista tensiuni intre SUA si europeni, dar nu e cazul", arata acest diplomat.In schimb, relatiile tensionate dintre Washington si Ankara ar putea ameninta unitatea NATO. Operatiunea militara turca din nordul Siriei impotriva fortelor kurde aliate cu Washingtonul a slabit lupta impotriva organizatiei jihadiste Stat Islamic, a acuzat marti secretarul american de Stat Rex Tillerson.Turcia a lansat in 20 ianuarie operatiunea "Ramura de maslin" impotriva Unitatilor de protectie a poporului (YPG), o militie kurda considerata terorista de Ankara dar aliata cu SUA in lupta impotriva jihadistilor din Siria."Este un subiect de preocupare pentru NATO, dar nu va fi rezolvat in cadrul NATO", a afirmat o sursa diplomatica de la Bruxelles. "Chestiunea va fi reglata de maniera bilaterala, intre SUA si Turcia", crede acesta.Rex Tillerson se va deplasa la Ankara saptamana viitoare in incercarea de a detensiona relatiile iar Jim Mattis are prevazuta o intalnire bilaterala cu omologul sau turc Nurettin Canikli miercuri, in marja reuniunii NATO.