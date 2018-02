FOTO VIDEO Motorul unui avion de pasageri ce zbura intre San Francisco si Honolulu s-a dezintegrat in timpul zborului

I don't see anything about this in the manual ✈️#ua1175 pic.twitter.com/yTECg9fxZw — Erik Haddad (@erikhaddad) February 13, 2018

for those fellow flight enthusiasts wanting to see more detail #ua1175

Incidentul de la bordul Boeingului 777-222 a inceput dupa ce un zgomot puternic a fost auzit cu 35 de minute inainte de aterizarea programata sa aiba loc in Honolulu.Pilotii au transmis imediat un mesaj de urgenta si au fost nevoiti sa aterizeze de urgenta.Un inginer Google aflat la bordul aeronavei, Erik Haddad, care vedea pe geam motorul distrus, pare sa fi ramas calm pe timpul incidentului, el postand imagini pe Twitter si glumind ca “nu vede nimic privind un astfel de caz in manual”.