VIDEO China: O femeie a trecut prin scanerul cu raze X pentru bagaje pentru ca a vrut sa-si pazeasca banii din poseta

Chinezoaica intrata in scanerul cu raze X

Un clip al platformei video Pear Video, postat si pe pagina de Facebook a ziarului de stat People’s Daily, arata un respondabil cu securitatea ce ii spunei unei femei ca si bagajele mici trebuie sa treaca prin scaner.Imaginile camerelor de secuitate dezvaluie apoi o persoana iesind pe banda aparatului. Capturile scanerului cu raze X arata o persoana cu tocuri ingenuncheata printre genti si alte bunuri.Femeia a trecut duminica prin aparatul instalat in orasul Dongguan pentru ca a vrut sa-si protejeze banii, potrivit People’s Daily.Multi lucratori chinezi isi duc castigurile pe un an familiei, cash, in timpul vacantei de anul nou, cea mai aglomerata perioada a anului.“Pasagerii sunt avertizati nu numai ca acest tip de comportament este interzis, ci si ca radiatia emisa de aparat este incredibil de daunatoare sanatatii umane”, potrivit Peoples’s Daily.