Soldatii NATO sunt avertizati cu privire la "spionii frumosi". "Ele pot spiona pentru Rusia"

Soldatii danezi trebuie sa aiba grija in barurile estoniene la contactele cu femeile frumoase. Ele pot spiona pentru Rusia. La inceputul lui ianuarie, 200 de soldati ai unitatii mecanizate daneze i-au inlocuit pe francezii care au stationat in Estonia in cadrul intaririi de catre NATO a flancului estic. Au fost informati insa despre "capcanele dulci" care, potrivit conducerii unitatii, le pune in Estonia spionajul rus, potrivit Rador care citeaza Rzecspospolita Ziarul "The Copenhagen Post" informeaza ca, dupa sosirea in Estonia, danezilor li s-a atras atentia asupra contactelor cu femei frumoase in barurile din Tallin si Tartu, unde de obicei isi petrec timpul liber soldatii NATO. Potrivit agentiei daneze de spionaj DDIS (Danish Defence Intelligence Service), femeile-agenti pot fi folosite de catre spionajul rus in scopul "discreditarii soldatilor danezi si a altora din NATO".