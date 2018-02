Financial Times: SUA se tem ca strangerea legaturilor UE in domeniul apararii ar putea submina NATO

Ea a spus ca SUA vor totodata sa se asigure ca o cooperare mai stransa a UE nu va diminua rolurile membrilor NATO in Afganistan si Irak.Comentariile dnei Wheelbarger intervin inainte de intrunirile care vor avea loc la Bruxelles si in cadrul carora Jim Mattis, secretarul american al Apararii, isi va indemna omologii din NATO sa sporeasca cheltuielile militare. SUA vor de asemenea sa stimuleze cooperarea intre aliatii lor din NATO, in conditiile in care Washington-ul plaseaza amenintarea reprezentata de Moscova in prim-planul noii sale strategii de aparare nationala.Toate cele 28 de state membre UE cu exceptia a trei au convenit in decembrie sa faca eforturi in vederea stabilirii unor relatii militare mai stranse intre membrii blocului, pentru impulsionarea apararii comune. Noul aranjament european, numit cooperare structurata permanenta sau Pesco, va insemna initial concentrarea membrilor sai asupra a 17 domenii, inclusiv antrenamente militare, aparare cibernetica si ameliorea mobilitatii fortelor in Europa.Oficialitatile UE au salutat acordul Pesco, semnat de toti membrii sai cu exceptia Regatului Unit, Danemarcei si Maltei, ca pe un punct de referinta, subliniind ca acesta este menit a fi complementar iar nu concurent cu NATO.Dna Wheelbarger a spus ca Washington-ul sustine Pesco "cat timp este complementar si nu distrage de la activitatile si cerintele NATO". "Mobilitatea militara, daca va fi implementata corect, ar functiona deopotriva pentru Europa si NATO", a spus ea. "Dar daca noi nu avem transparenta deplina, daca nu ne asiguram ca cerintele, fie ca este vorba de infrastructura sau modificari legale in interiorul si intre tari, nu se bazeaza pe cerintele NATO, atunci lucram pentru obiective incrucisate".Tomas Valasek, director la Carnegie Europe si fost ambasador slovac la NATO, a spus ca orice incercare a SUA de a contracara politica de aparare si securitate comuna a UE ar fi o "pierdere de timp si energie". "Aceasta nava a pornit la drum", a spus el. "Prima administratie George W. Bush a petrecut patru ani incercand sa blocheze politica de aparare a UE, inainte de a conchide, in mod just, ca este mai bine sa fie canalizata initiativa decat sa fie oprita".Inainte de intrunirea NATO, dl Mattis a spus ca SUA vor incerca sa "abordeze modernizarea aliantei si impartirea poverii, asa cum facem de multi ani". "Continuam astazi sa insistam ca fiecare sa-si poarte cota intreaga din greutate, cota corecta din greutate", a spus ea.Estonia, Grecia, Polonia, Romania si Regatul Unit sunt singurele tari europene care au indeplinit tinta de 2% din PIB pentru cheltuielile militare, anul trecut, conform estimarilor NATO.Administratia Trump indeamna de asemenea tarile membre sa indeplineasca si o a doua recomandare, de a aloca cel putin 20% din cheltuielile militare pentru echipamente, cerinta respectata de mai putin de jumatate din membri anul trecut, conform cifrelor NATO.SUA doresc de asemenea sa sprijine proiectele NATO de a se asigura ca, la nevoie, fortele se pot deplasa pe tot cuprinsul Europei. Se asteapta ca ministrii sa discute planurile de instituire a unui nou comandament nord-atlantic si a inca unei astfel de structuri de comanda pentru imbunatatirea mobilitatii militare in Europa. Acestea ar fi primele noi comandamente ale aliantei create dupa razboiul rece, reflectand preocuparile tot mai mari privitor la Rusia, dupa ce Moscova a anexat Crimeea in 2014, potrivit Financial Times, citat de Rador.