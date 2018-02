Martin Schulz pleaca de la conducerea SPD, preluata interimar de Olaf Scholz

Martin Schulz si-a anuntat marti seara plecarea imediata de la presedintia Partidului Socia Democrat (SPD) german, aflat in criza, insa inlocuitoarea sa desemnata, Andrea Nahles, va fi nevoita sa aiba rabdare sa-i ia locul, din cauza unei fronde interne, scrie AFP, citat de news.ro. "Am anuntat instantele partidului ca-mi voi parasi incepand de astazi (marti) functiile", a declarat el pentru presa la Berlin. SPD-ul are nevoie de o innoire in termeni de persoane si de program", a adaugat el.

Martin Schulz si-a anuntat deja, saptamana trecuta, intentia de a renunta la post.

El intentiona atunci sa-i predea stafeta la conducerea partidului in criza lui Andrea Nahles, actuala presedinta a grupului parlamentar SPD, in cateva saptamani, pentru a deveni ministru de Externe in viitorul Guvern al Angelei Merkel.

In cateva zile, acest scenariu a fost pus in discutie. Martin Schulz a fost mai intai nevoit sa renunte la postul de sef al diplomatiei, in fata unor critici din partea bazei partidului, care i-a reprosat ca se gandeste prea mult la cariera sa personala si ca revine asupra unei promisiuni.

Schulz a anuntat vineri ca renunta sa mai devina ministru de Externe in viitorul guvern condus de Angela Merkel, generand un nou episod in incurcatura politica din Germania, relateaza AFP.



"Declar prin prezenta ca renunt la intrarea mea in guvern", a transmis Schulz intr-un comunicat, in contextul in care el revendicase miercuri postul de sef al diplomatiei, in cadrul unui acord de coalitie cu Angela Merkel.



Actualul ministru german de externe, Sigmar Gabriel, il atacase in urma cu o zi pe Schulz, acuzandu-l ca nu isi respecta angajamentul de a nu intra intr-un guvern condus de Merkel.



"Ceea ce ramane este numai regretul de a vedea pana la ce punct la noi in SPD (Partidul Social-Democrat) se actioneaza cu putin respect unii fata de altii si de a vedea cum cuvantul dat conteaza atat de putin", a declarat Sigmar Gabriel pentru editia de vineri a grupului de jurnale regionale Funke.

Martin Schulz a declarat, intr-adevar, la sfarsitul lui 2017, dupa o usturatoare infrange in alegerile legislative, ca nu va face niciodata parte dintr-un guvern sub conducetrea cancelarului conservator in exercitiu.

Martin Schulz a recunoscut marti seara ca presedintia partidului este un "post dificil", care "numai placere nu procura".

Ajuns ca un salvator la sefia SPD, in urma cu doar un an, si perceput o vreme ca un posibil rival al Angelei Merkel, fostul presedinte al Parlamentului European (PE) cunoaste un final abrupt si umilitor.

Dupa ce a inregistrat in septembrie, in alegerile legialtive, cel mai prost scor electoral (20,5%) din istoria postbelica a social-democratilor, Martin Schulz isi vede in prezent miscarea destramandu-se pe tema oportunitatii de a se alia din nou cu dreapta pentru a guverna si lichefiindu-se in intentiile de vot.

Un ultim sondaj Insa, publicat marti de Bild il mai crediteaza cu doar 16,5% din intentiile de vot. El este amenintat sa fie in curand prins din urma de extrema dreapta (15%).

"Am cunoscut suisuri si coborasuri in acest post cum rar se intampla", a convenit Martin Schulz, subliniind ca turbulentele recente l-au afectat uneori, dar ca pleaca "fara amaraciune".

Alta dificultate in SPD consta in faptul ca s-a prevazut ca Andrea Nahles sa preia inca de marti succesiunea lui Martin Schulz, mai intai interimar, iar apoi in mod oficial, mai tarziu, printr-o nominalizare in cadrul unui congres, in primavara.

Insa mai multi reprezentanti si filiale regionale ale partidului s-au opus.

Ei au cerut ca Andrea Nahles sa astepte sa fie supusa la vot intr-un congres al partidului pentru a ocupa postul suprem.

Pana atunci, primarul Hamburgului, Olaf Scholz, de asemenea viitor ministru desemnat al Finantelor al lui Angela Merkel, este cel care va asigura interimatul.

Andrea Nahles ar urma sa fie instalata la conducere printr-un congres, pe 22 aprilie, la Wiesbaden.

Instantele de conducere ale SPD au propus marti, cu unanimitate, candidatura acesteia.

Ea va deveni, atunci, prima femeie presedinta a acestei miscari infiintate in urma cu un secol si jumatate.

Ramane, de asemenea, de aflat ce soarta rezerva cei 464.000 de activisti SPD acordului de guvernamant negociat cu forcepsul de conducerea lor cu conservatorii. Ei urmeaza sa se pronunte asupra acordului prin vot, iar rezultatul - incert - va fi cunoscut pe 4 martie.