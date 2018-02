Siria: Un avion american a distrus un tanc de lupta irakian, fabricat in Rusia, intr-o actiune de “autoaparare”

Un avion american care opereaza in Siria a distrus, sambata, un tanc de lupta T-72 produs de rusi, langa Al Tabiyeh, Siria, a confirmat, marti, un reprezentant al Pentagon pentru Business Insider. Pe de alta parte, potrivit Bloomberg, fortele americane ar fi ucis saptamana trecute mai bine de 200 de mercenari rusi.





"Tancul facea manevre pentru foc indirect asupra unei pozitii defensive ocupata de Fortele Democratice Siriene si consilierii Coalitiei", a spus Adrian J.T. Rankine Galloway din cadrul Puscasilor Marini, adaugand ca pozitia Fortelor Democratice Siriene era la o distanta eficienta pentru sistemele armate ostile.





SUA antreneaza, echipeaza si sprijina rebelii SDF in razboiul civil din Siria de ani de zile, pe masura ce Rusia a oferit asistenta similara fortelor loiale guvernului sirian in imediata vecinatate.





Un reporter Fox News, Lucas Tomlinson, a raportat pentru prima data stirea despre distrugerea tancului si a spus ca trei membri ai echipajului au fost ucisi, desi identitatea si afilierea lor erau neclare.





Tomlinson a declarat ca tancul a fost distrus dupa ce "fortele pro-regim" au tras asupra unor trupe de operatiuni speciale din SUA in apropierea locului in care, saptamana trecuta, forte pro-guvernamentale au atacat un sediu folosit de SDF, in care se aflau si consilieri americani.

Potrivit Bloomberg , fortele americane au ucis, saptamana trecuta, mai bine de 200 de soldati pro-guvernamentali, cei mai multi mercenari rusi, care luptau in numele liderului sirian Bashar al-Assad.

Daca informatia este reala, atacul ar putea fi cel mai mortal conflict dintre cetățenii foștilor inamici de la războiul rece, potrivit unui oficial american și a trei ruși familiarizați cu problema.