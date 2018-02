Noi tensiuni intre Grecia si Turcia: Doua nave de patrulare s-au ciocnit in apropierea unei insule disputate din marea Egee

Potrivit unui comunicat, nava turca a recurs la "manevre periculoase" in apele grecesti, incalcand regulile maritime in apropierea unei insule nelocuite, Imia (Kardak in turca).Nava "a intrat in coliziune" cu o nava a politiei portuare grecesti, care a fost avariata, fara insa ca niciun membru al echipajului sa fie ranit, potrivit sursei citate.Nava greceasca a fost cumparata cu fonduri europene "pentru a supraveghea marile grecesti si granitele europene", arata acest comunicat.Incidentul vine pe fondul intensificarii tensiunilor intre Turcia, cipru si Grecia, dupa ce presedintele turc, Recep Tayyip Erodgan, a lansat un avertisment legat de exploatarea gazelor naturale in apele teritoriale grecesti."Vedem in ultima vreme o atitudine turca provocatoare care ne preocupa foarte serios", intr-un context de "destabilizare in regiune", a comentat marti purtatorul de cuvant al guvernului grec, Dimitris Tzanakopoulos, la un post de radio."Urmarim indeaproape situatia" dar "nu e nevoie sa punem paie pe foc", a adaugat el.Un apel care pare sa nu fi fost auzit de fostul sef al diplomatiei grecesti din perioada 1996-99, unul dintre "greii" socialistilor, Theodore Pangalos, un obisnuit al derapajelor verbale impotriva Turciei."Singurul turc bun este un turc mort", a spus acesta, luni seara, la postul de radio Skai.Doua nave de razboi ale Greciei si Turciei s-au ciocnit in apropiere de Imia in 17 ianuarie, un incident rapid inchis de greci, care au acuzat "probabil o eroare a navei turcesti".O confruntare militara intre cele doua tari in aceasta zona a fost evitata in ultima clipa, in urma unei interventii americane, in ianuarie 1996.