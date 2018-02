Franta: Presedintele Macron nu renunta la ideea unui serviciu national obligatoriu pentru tineri

"Va fi universal, va viza intregul grup de varsta si va fi obligatoriu", a declarat Benjamin Griveaux, la un post de radio.In conditiile in care Franta a desfiintat serviciul militar obligatoriu in 1997, Emmanuel Macron a promis in campania prezidentiala restabilirea unui "serviciu national obligatoriu si universal" de o luna, care ar putea viza intre 600.000 si 800.000 de tineri pe an.Devenit presedinte, Macron a reiterat promisiunea sa. "Nu e vorba de a reinventa serviciul militar" ci de a oferi "tinerilor din Franta cauze de aparat, lupte de purtat in domeniile social, mediu, cultural", a explicat el, la finele lui ianuarie.Dar proiectul, al carui continut ramane foarte neclar, a provocat afirmatii discordante in cadrul guvernului.Vineri, ministrul Armatei, Florence Parly, a declarat ca acest serviciul national "nu va avea probabil un caracter obligatoriu, in sensul in care jandarmii vin si cauta rebeli".Doua zile mai tarziu, ministrul de Interne Gerard Collomb s-a pronuntat in favoarea unui serviciu national "obligatoriu".Luni, presedintele comisiei de Aparare din Adunarea nationala, Jean-Jacques Bridey, a afirmat ca nu poti face acest serviciu "obligatoriu pentru adulti" invocand ratiuni juridice si un posibil recurs la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului".Dincolo de aspectul obligatoriu sau nu al acestui serviciu, proiectul starneste semne de intrebare in ceea ce priveste costurile, estimate intre doua si trei miliarde de euro anual, si capacitatile de primire ale armatei.