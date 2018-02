​Poate o fetita de 11 ani sa-si dea consimtamintul pentru un act sexual cu un barbat de 28 de ani? Un proces al unui dosar care a socat Franta incepe marti

Dosarul a socat si a starnit o ampla dezbatere in Franta. In 24 aprilie anul trecut, o fetita de 11 ani a mers cu un barbat, care o mai abordase in doua randuri in trecut, in apartamentul acestuia, unde au avut o relatie sexuala.Parintii au depus plangere pentru viol, descriind o fetita incapabila sa se apere si socata de ceea ce i s-a intamplat.Dar anchetatorii au considerat ca a fost vorba de o relatie sexuala consimtita, in conditiile in care asupra fetitei nu a fost exercitata nicio constrangere fizica iar aceasta l-a urmat pe barbat din proprie vointa. Apreciind ca nu a existat "nici violenta, nici constrangere, nici amenintare, nici surpriza", parchetul a decis sa-l ancheteze pe barbatul de 28 de ani pentru relatii sexuale cu minori sub 15 ani. Acesta risca 5 ani de inchisoare.Procesul poate lua o alta turnura, asa cum s-a intamplat la finele lui septembrie, deoarece partea civila cere recalificarea faptelor in viol, pasibil de 20 de ani de inchisoare.In toamna, alte doua dosare au starnit dezbateri ample: achitarea unui barbat de 30 de ani, acuzat de violarea unei fete de 11 ani, si condamnarea la 18 luni de inchisoare a unui profesor care avea o relatie cu o eleva a sa de 14 ani.Guvernul a decis atunci sa stabileasca o varsta minima pentru consimtamantul unui act sexual, pe care presedintele Emmanuel Macron vrea sa o fixeze la 15 ani. Pana atunci, o "comisie pluridisciplinara" a fost formata de ministerul Justitiei. Grupul de experti, printre care juristi si medici, va da avizul in 1 martie.Carine Diebolt, avocata fetitei si a parintilor, afirma ca "nici macar nu se poate pune problema consimtamantului la un copil de 11 ani".Daca fetita a acceptat actul sexual este pentru ca se afla intr-o stare de stupefactie, crede Diebolt, care spune ca sunt reunite toate elementele pentru viol: pe langa actul sexual, "constrangerea morala" (care rezulta din diferenta de varsta), surpriza, violenta ("s-a aratat agresiv in ascensor", unde unde a avut loc un act sexual oral) si amenintarea ("a amenintat-o ca ii distruge reputatia in oras daca vorbeste")."E un dosar gol, nu exista nimic impotriva clientului meu, cu exceptia starii civile a tinerei, pe care acesta nu o cunostea", spune in schimb avocatul apararii, Marc Goudarzian.Avocatul afirma ca victima, care a avut o pubertate precoce, "arata mai mare" si ca "in mintea clientului meu, avea 17 ani". Acesta afirma ca fetita "minte cu totul" si nu are nimic dintr-un "porumbel alb".