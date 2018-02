Ashrawi (OEP) cere Romaniei sa joace un rol activ in sprijinul pacii

Ashrawi l-a primit pe Reprezentantul Romaniei in Palestina, Catalin Tirlea, la sediul OEP din Ramallah, unde cele doua parti au discutat cele mai noi evolutii politice si in special manevrele Americii cu privire la Ierusalim si violarea intentionata de catre aceasta a statului de drept global.Ei si-au reamintit istoria relatiilor romano-palestiniene, discutand metode de imbunatatire a relatiilor dintre cele doua tari (sic!) si abordand si subiectul programelor desfasurate in prezent de Oficiul de Reprezentare al Romaniei in Palestina.Ashrawi a abordat de asemenea si cele mai recente violari israeliene care au avut loc pe intreg teritoriul ocupat al Cisiordaniei, si in primul rand expansiunea rapida a coloniilor ilegale ale Israelului, precum si modul in care politicile negative ale administratiei americane cu privire la refugiati, Ierusalim si alte chestiuni esentiale au incurajat Israelul sa-si intensifice politicile ilegale si crude, inclusiv activitatile lui din colonii, demolarea de locuinte si uzul excesiv al violentei.Ea a subliniat necesitatea implicarii multilaterale si nevoia ca UE sa adopte masuri politice si economice serioase pentru a trage Israelul la raspundere si pentru a ajuta partea palestiniana.Intr-o intalnire separata, Ashrawi l-a primit pe Thomas Birringer, seful departamentului pentru Orientul Mijlociu si Africa de Nord al fundatiei germane Konrad-Adenauer-Stiftung, informandu-l cu privire la cele mai noi evolutii din teren.Ambele parti au revazut relatiile dintre Palestina si Germania si au discutat metode de creare a unei mai mari intelegeri intre cele doua tari (sic!).Ei au apreciat totodata drept pozitive contributiile aduse de Konrad-Adenauer-Stiftung in Palestina si au discutat initiative actuale si viitoare.