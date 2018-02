Programele de ajutor extern au un efect "temporar si neglijabil" in reducerea migratiilor, potrivit unui studiu

Politicile europene care propun utilizarea ajutorului extern in scopul reducerii migratiilor a fost criticat de o cercetare care sugereaza ca, mai degraba, aceasta strategie ar incuraja migratia, potrivit The Guardian. Lucrarea, “Can Development Assistance Deter Migration?”, scrisa de economistul Michael Clemens si colega sa Hannah Postel sugereaza in loc sa descurajeze migratia din zonele sarace catre regiunile dezvoltate, programele de ajutor extern ar accelera-o. Cei doi sustin ca "dezvoltarea economica din tarile cu venituri mici incurajeaza migratia".Potrivit acestora, cresterea posibilitatilor de angajare a celor tineri ar putea impiedica migratia pe o perioada scurta de timp, in tarile care raman sarace. Desi oferta de munca a redus rata de somaj in randul tinerilor, nu exista vreo dovada ca asemenea programe ar putea fi extinse in mod eficient pentru a avea un impact national. Astfel, efectele ajutoarelor sunt "temporare si neglijabile" in ceea ce priveste reducerea migratiei.Mai mult, "dezvoltarea sustenabila" modeleaza "veniturile, educatia si aspiratiile si structura demografica" in feluri care de fapt incurajeaza emigratia. Lucrarea face apelul la regandirea strategiilor care au menirea de a descuraja migratia.Potrivit celor doi economisti, incercarea de a trata cauzele "fundamentale" ale migratiei nu si-a dovedit eficienta. Sectoarele care incurajeaza migratia nu primesc mai multe ajutoare externe si finantari decat celelalte."Trebuie deci sa intelegem doua cai majore prin care oamenii din tarile sarace se folosesc de migratie pentru a-si imbunatati viata economica: investitii si asigurari.", au scris acestia.In ceea ce priveste investitiile, familiile tind sa treaca cu vederea costurile initiale pentru un loc de munca mai bine platit in strainatate. Acest lucru sugereaza existenta unei relatii complexe intre migratie si dezvoltarea economica. "Oportunitatile economice mai mari ar reduce imboldul de a investi in munca din strainatate, dar, in acelasi timp, ar putea face ca o asemenea investitie sa para mai profitabila", au scris cei doi in studiul publicat.