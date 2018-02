UPDATE Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili a fost arestat la Kiev. El a fost expulzat in Polonia in aceeasi zi

Autoritatile ucrainene au anuntat, luni, ca Saakasvili a fost expulzat in Polonia la scurt timp dupa ce fusese arestat, potrivit AFP. Potrivit autoritatilor ucrainene, Saakasvili se afla pe teritoriul acestei tari "ilegal"."Mihail a fost retinut de forte speciale si a fost luat intr-o directie necunoscuta", a spus David Sakvarelidze.Fostul presedinte georgian, la inceput un aliat al presedintelui ucrainean Petro Porosenko inainte de a deveni unul dintre cei mai vehementi adversari ai sai, a fost arestat pentru scurt timp la Kiev si in luna decembrie, el fiind apoi eliberat.Mihail Saakasvili a fost acuzat ca ar fi incercat sa "preia puterea prin forta" in timpul recentelor manifestantii care ar fi fost finantate, potrivit Parchetului ucrainean, de anturajul fostului presedinte prorus Viktor Ianukovici, inlaturat de la putere in anul 2014.