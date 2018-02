​Relatiile dintre SUA si Turcia sunt intr-un moment critic si risca sa se prabuseasca (Cavusoglu)

"Relatiile noastre sunt intr-un moment foarte critic. Fie ne imbunatatim relatiile, fie ele se3 vor prabusi complet", a spus Mevlut Cavusoglu, intr-o conferinta de presa la Istanbul.Raporturile dintre Ankara si Washington, deja tensionate dupa lovitura ratata de stat din iulie 2016, s-au deteriorat si mai mult din cauza sustinerii pe care SUA o acorda unei militii kurde siriene considerate de turci drept "terorista" si impotriva careia au lansat in 20 ianuarie o operatiune militara in enclava siriana Afrin.De la inceputul acestei ofensive, Turcia a avertizat in mai multe randuri Washingtonul ca ar putea avansa spre Minbej, la o suta de kilometri est de Afrin, zona controlata de asemenea de militiile Unitatilor de protectie a poporului (YPG) dar impreuna cu militari americani.Presedintele Recep Tayyip Erdogan a cerut soldatilor americani sa se retraga din Minbej pentru a evita orice confruntare directa intre cele doua tari, aliate in cadrul NATO.Chestiunea a fost abordata in acest weekend intre Ibrahim Kalin, purtator de cuvant al lui Erdogan, si H.R. McMaster, consilier pentru securitate nationala al presedintelui american, intr-o intalnire la Istanbul in care cei doi au insistat asupra "parteneriatului strategic pe termen lung" dintre Ankara si Washington, potrivit unui comunicat al presedintiei.Secretarul american de Stat Rex Tillerson este asteptat la Ankara in aceasta saptamana, unde se va intalni cu Erdogan si Cavusoglu.Seful diplomatiei turce a afirmat luni ca asteptarile Turciei "sunt clare" si au fost comunicate Washingtonului."Asteptam masuri concrete din partea Statelor Unite", a adaugat el, apreciind ca este nevoie de restaurarea increderii intre cele doua tari.