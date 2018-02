Franta: Marine Le Pen va propune un nou nume pentru formatiunea Frontul National

Marine Le Pen, care a intrat anul trecut in turul doi al alegerilor prezidentiale, spera sa dea un nou impuls formatiunii sale la congresul din 10-11 martie. Ea si-a nuantat deja opozitia fata de moneda euro si se axeaza mai mult pe mesaje de combatere a imigratiei si a delincventei."Voi propune un nou nume in locul Frontului National (...) Nu renuntam la nimic, dar incepem un nou capitol in istoria noastra", a spus ea la postul de televiziune CNEWS, fara sa ofere vreun indiciu despre acest nou nume. A mentionat in schimb ca doreste sa transforme FN dintr-o miscare de opozitie intr-una pregatita sa guverneze si sa castige pentru aceasta urmatoarele alegeri prezidentiale, care se vor desfasura insa abia in 2022.Marine Le Pen a estimat in acest context ca integrarea atat a unor socialisti cat si a unor conservatori in guvernul centrist al presedintelui Emmanuel Macron a contribuit in Franta la stergerea traditionalei confruntari intre stanga si dreapta, iar de acum inainte principala lupta se va da intre sustinatorii globalizarii si patriotii care sustin statele nationale.