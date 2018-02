George Soros: Nu ma voi da la o parte in ceea ce priveste Brexitul

Campania Best for Britain a fost criticata in ziarele The Telegraph si Daily Mail pentru ca a fost finantata cu 400.000 de lire sterline de la fundatia Open Society a lui Soros. Omul de afaceri a raspuns la aceste acuzatii printr-un articol de opinie in Mail on Sunday, editia de duminica a Daily Mail, in care face referire la trecutul sau de imigrant si la felul in care organizatia sa promoveaza democratia."Sunt mandru sa sustin Best for Britain, o organizatie care doreste ca Marea Britanie sa ramana in UE. Consider ca Brexitul este o greseala tragica", a scris Soros."Inainte de Brexit, Marea Britanie avea o situatie ideala: era membra a Uniunii Europene fara sa adopte moneda euro", a adaugat el.Soros considera ca decizia de a organiza un referendum pe tema apartenentei la UE a fost o greseala: "Incurajati de niste agitatori fara scrupule, oamenii s-au folosit de acest referendum pentru a-si arata nemultumirile fata de situatia actuala fara sa se gandeasca la consecinte. Doar pentru ca erau nemultumiti de conditiile din prezent, nu inseamna ca ele nu pot deveni mai rele. Exact asta s-a intamplat in Marea Britanie", a scris el.De asemenea, omul de afaceri a adaugat si ca din cauza Brexitului, influenta Regatului Unit la nivel global se va diminua. Totusi, Soros este increzator ca se poate reveni asupra deciziei: "Tendinta este sa se mearga in directia buna. Intrebarea este cum poate fi accelerat acest elan pentru a se ajunge in punctul culminant in urmatoarele sase-noua luni", se arata in textul lui Soros.