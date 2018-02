VIDEO Record de pierderi pentru armata Turciei, sambata, in ofensiva din regiunea siriana Afrin: un elicopter doborat, 11 soldati ucisi, alti 11 raniti

Bilantul mortilor ii include si pe cei doi dintr-un elicopter pe care militiile kurde YPG spun ca l-au doborat. Premierul turc Binali Yildirim a anuntat presa despre prabusirea elicopterului, dar a declarat ca nu sunt inca dovezi clare ca ar fi fost provocata de o "interventie externa".Operatiunea turca din provincia siriana Afrin, in apropierea frontierei, dureaza de patru saptamani.Pierderile de sambata ridica numarul mortilor in randul fortelor armate turce la 30, potrivit comunicatelor militare, care arata ca au fost "neutralizati" in schimb peste 1.100 de "teroristi". YPG a raportat doar 70 de morti in randul combatantilor sai, in timp ce organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului afirma ca au fost ucisi cel putin 68 de civili.Ankara sustine ca tinta nu este populatia kurda, ci exclusiv gruparea YPG, pe care o acuza de legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK). Statele Unite ii considera pe luptatorii kurzi aliati in lupta cu jihadistii din Statul Islamic.