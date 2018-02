VIDEO Benjamin Netanyahu: Israelul va face "orice este necesar" pentru a se apara impotriva agresiunilor

Intr-o declaratie video sustinuta in limba engleza, Netanyahu a spus ca le considera responsabile pe Iran si Siria pentru agresiunile din cursul zilei."Am avertizat de ceva vreme cu privire la pericolele consolidarii militare a Iranului in Siria. Iranul incearca sa foloseasca teritoriul sirian pentru a ataca Israelul, pentru scopul sau declarat de a distruge Israelul. In aceasta dimineata, Iranul a incalcat cu nerusinare suveranitatea Israelului, au trimis o drona iraniana de pe teritoriul Siriei in Israel, iar acest lucru demonstreaza ca atentionarile noastre au fost 100% corecte. Israel considera Iranul si gazda sa Siria responsabile pentru agresiunea de astazi, noi vom continua sa facem orice este necesar pentru a ne proteja suveranitatea si securitatea", a fost mesajul transmis de Netanyahu.Intr-o declaratie separata transmisa in ebraica, Netanyahu a mai mentionat ca a discutat cu presedintele rus Vladimir Putin si ca amandoi au convenit sa continue coordonarea intre armatele celor doua tari."I-am reiterat (lui Putin - n.r.) obligatia noastra si dreptul nostru de a ne apara de atacurile venite dinspre teritoriul sirian. Am convenit ca coordonarea intre armatele noastre va continua", a spus premierul israelian intr-o declaratie televizata.Netanyahu a adaugat ca a discutat si cu secretarul de stat american Rex Tillerson. "Israelul cauta sa fie pace, dar vom continua sa ne aparam cu fermitate de orice atac impotriva noastra sau de orice incercare a Iranului de a se consacra impotriva noastra in Siria", a spus Netanyahu ca i-a transmis.